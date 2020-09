C’est une mesure qui fait grincer de nombreuses dents. La décision de fermer les bars entre 23 h et 6 h du matin dès ce lundi sur l’ensemble du territoire régional bruxellois a suscité de très nombreuses critiques , mais au vu de la situation épidémique dans la capitale (10% destests bruxellois sont positifs -plus du double de la moyenne nationale- tandis que les hospitalisations sont en hausse), la Celeval a placé la ville en alerte 4, la plus haute (soit la couleur rouge).

D'ailleurs, de nombreuses autres villes du pays devraient suivre la même raisonnement, c'est le cas d'Anvers et de Liège qui se réunissent ce lundi. La ville de Vilvorde a déjà décidé de fermer ses bars à 23h.

Mais se contamine-t-on vraiment en allant boire un verre, aujourd’hui ? Pour en savoir plus, on fait le tour du sujet avec François Dufrasne, virologue et chercheur à l'UCLouvain.