Selon Steven Van Gucht, si nous arrivons à limiter le nombre de contacts à risque à une augmentation de 30 %, le nombre d’admissions hospitalières prévues pourrait alors être réduit de moitié. Il précise également qu’avec une hausse de 50 % des cas dans les jours ou semaines à venir, les prévisions font état de 400 admissions à l’hôpital par jour et un pic de plus de 1 000 patients du Covid en soins intensifs en octobre ou novembre. "Il est par contre important de dire aux gens que même si on parle d’une très probable quatrième vague, cela ne sera pas nécessaire de passer par un lockdown, l’un ne va pas avec l’autre. C’était un outil pour la période prévaccinale où on n’avait pas le vaccin à notre disposition. Sans le vaccin, on serait d’ailleurs déjà dans une quatrième vague et elle serait quatre fois plus forte", note-t-il.