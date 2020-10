Le délégué général aux droits de l’enfant Bernard Devos fustige les discours qui accusent la jeunesse d’être responsable du rebond épidémique.

Depuis plusieurs jours, toute l’attention repose sur les jeunes, jugés en partie responsables du rebond épidémique. Que pensez-vous des discours qui vont dans ce sens ?

"Depuis le début de cette crise, les adolescents et les jeunes adultes sont surtout à plaindre. La jeunesse, c’est le moment des expériences et des découvertes et ça demande de la mobilité et la possibilité de faire des rencontres. C’est crucial. Il n’y a rien d’étonnant à ce que certains jeunes adoptent des conduites qui ne sont pas adéquates vu les conditions. Je pense notamment aux étudiants qui sont privés de fêtes et de baptêmes alors que ces moments sont des rites de passage importants. Il ne leur reste que l’aspect scolaire, et encore, à distance pour un grand nombre d’entre eux. Rien n’est vraiment joyeux en cette période."

Pourquoi accorde-t-on autant d’importance à l’impact des jeunes, supposé ou réel, sur l’épidémie ?

(...)