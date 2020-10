Nouveau gouvernement, nouveau ministre. Le monde de la justice a suffisamment hurlé famine et au danger pour espérer un virage spectaculaire. Marie Messiean, nouvelle présidente de l’Association syndicale des magistrats et juge au tribunal du travail de Mons, nous en parle.

On annonce 550 millions de plus pour la justice et 250 millions supplémentaires pour les bâtiments dont les prisons...

“On peut discuter sur les montants mais nous sommes satisfaits tout en restant vigilants. Il faut des actes. Nos demandes pour sauver la justice ont été entendues. La justice, ce n’est pas qu’un gouffre financier. C’est un pouvoir régalien vecteur de cohésion sociale. Il coûte mais il rapporte aussi beaucoup à l’État.”

Le nouveau ministre, l'Open-VLD Vincent Van Quickenborne, vous le sentez bien ?

Nous verrons s’il est à l’écoute des acteurs de terrain. Si les nouvelles lois seront bien ancrées dans la réalité quotidienne de nos juridictions. Son prédécesseur, Koen Geens, nous avait écoutés mais ne nous avait pas entendus. Il faisait l’unanimité contre lui. Il divisait pour mieux régner.”

Vous lui réclamiez plus de moyens. A force de mendier depuis des années, la justice n'a-t-elle par perdu de son indépendance face au monde politique qu'elle supplie ainsi ?

“C’est un problème en effet. Sans être complotiste, on peut se demander si ce sous-financement n’est pas un peu voulu dans le but de nous inféoder. L’autonomie de la justice ne pourra jamais être garantie tant que, par exemple, le nombre de magistrats, pourtant prévu par la loi, n’est pas respecté à 100 %. Or, le gouvernement ne publie que 90 % des places vacantes. Les magistrats sont nommés selon les possibilités budgétaires et non dans le respect de la loi.”