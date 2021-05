Au regard des chiffres épidémiologiques diffusés quotidiennement par Sciensano, tous les voyants semblent désormais au vert dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire : les décès et hospitalisations de patients Covid sont en baisse. Idem pour le taux de positivité des personnes testées et pour le taux de reproduction du virus. Dans le même temps, la campagne de vaccination devrait passer ce vendredi un cap symbolique : plus d’une personne sur deux âgée de plus de 18 ans aura été vaccinée.

Mais plus que les autres indicateurs, c’est l’occupation des soins intensifs qui attirait tous les regards ces derniers jours, le gouvernement s’étant fixé le seuil de 500 lits occupés par des patients Covid pour rendre possible le déconfinement du 9 juin. Jeudi, 491 lits étaient occupés. "C’est une bonne nouvelle, s’est réjoui le Premier ministre Alexander De Croo. Cela signifie non seulement moins de personnes gravement malades et moins de pression sur les prestataires de soins dans nos hôpitaux, mais cela nous rapproche également d’une vie normale pour chacun d’entre nous. Ce progrès est sans doute dû au progrès des vaccinations. Cela devrait inciter tous ceux qui reçoivent une invitation à se faire vacciner dans les prochaines semaines à le faire le plus rapidement possible. Plus nous sommes nombreux à être vaccinés, moins nous aurons de soucis et, surtout, plus nous aurons de liberté."

Peut-on désormais en conclure que le gros de la troisième vague est derrière nous ? "Nous sommes à l’arrière du rebond épidémique", confirme Yves Coppieters, épidémiologiste à l’ULB, qui tempère toutefois : "Cette troisième vague n’a en réalité essentiellement eu lieu qu’aux soins intensifs. Elle ne s’est pas vraiment observée au niveau des transmissions et des hospitalisations."