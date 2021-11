Suite au comité de concertation de mercredi soir, le premier ministre Alexander de Croo a fait savoir que qu'il attendait des ministres régionaux de l’Enseignement et du Travail de veiller à ce que des compteurs de CO2 soient installés rapidement et de manière générale dans tous les locaux des écoles et des entreprises où se rassemblent un grand nombre de personnes afin de surveiller correctement la qualité de l'air. Les mesures ont censées entrer en vigueur le 20 novembre 2021 et seront applicables jusqu'au 28 janvier 2022.

Une source nous indique qu'une réunion est en cours ce jeudi matin au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour déterminer quel montant recevront les écoles pour appliquer cette demande.

Par ailleurs, une circulaire devrait être publiée dans le courant de la journée pour préciser de nouvelles règles en matière de ventilation et d'hygiène dans les établissements scolaires de la Fédération.