Il faut faire la distinction entre contrôle d’identité et vérification d’identité.

Actif depuis quelques jours à Bruxelles et à partir du 1er novembre en Wallonie, le Covid Safe Ticket va venir bousculer nos habitudes dans toute une série de secteurs. Et encore une fois, c’est l’Horeca dont on parle le plus. Évidemment, cela n’amuse personne de présenter une preuve de vaccination pour aller manger un morceau ou boire un verre, mais la règle sera la même pour tout le monde. Et pour ceux qui pensaient contourner les règles, en présentant le CST d’un autre, il va aussi falloir trouver un moyen de changer de carte d’identité. Car les restaurateurs devront scanner les QR code, mais aussi vérifier les cartes d’identité. " L’organisateur de l’évènement contrôlera votre CST. Pour ce faire, ils établiront une liste de personnes habilitées à ce contrôle. Ces personnes seront autorisées à croiser le QR code et vos données d’identité. Aucun enregistrement de données n’est autorisé. Si le CST n’est pas en ordre ou en cas de refus d’un visiteur/client de soumettre une preuve d’identité, l’organisateur est tenu de refuser l’accès aux personnes en question, et de faire appel aux forces de l’ordre si nécessaire ", peut-on lire sur le site de la Région wallonne.