Israël fait office de laboratoire géant de la vaccination depuis le début de la campagne et l’administration d’une quatrième dose a débuté depuis le mois de décembre dernier pour deux catégories de personnes : le personnel médical et les Israéliens de plus de 60 ans.

Mais cette nouvelle injection ne serait pas beaucoup plus efficace que la troisième. Dans le cadre d’une étude réalisée par le Sheba Medical Center, "pour examiner les effets d’un 4e vaccin de rappel" sur le niveau d’anticorps chez 200 volontaires, on constate que le niveau d’augmentation des anticorps après un quatrième vaccin de deux sociétés différentes par rapport à un groupe témoin qui n’a pas reçu de quatrième dose a été multiplié par cinq.

