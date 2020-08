"Toutes les listes sont illégales", affirme la Ligue des familles. Certaines plus que d’autres.

La gomme blanche, le bic quatre couleurs, la latte en plastique, le pot de colle Pritt, l’équerre Aristo et le cahier Atoma font partie des incontournables qui figurent sur les listes de fournitures traditionnelles. "Il semble logique pour un parent de payer lui-même les fournitures de ses enfants", confie Kevin, parent de deux enfants en région bruxelloise. "C’est aussi sensibiliser parents et enfants à prendre soin du matériel. Même si je concède que ce n’est pas facile pour tout le monde. Je pense qu’il serait plus judicieux d’aider les familles précarisées plutôt que d’imposer une gratuité pour tous."

(...)