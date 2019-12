Les informateurs royaux, Joachim Coens (CD&V) et Georges-Louis Bouchez (MR) sont attendus au Palais ce vendredi à 11 h pour y faire rapport au Roi. Leur mission sera, sauf surprise, prolongée. A-t-on avancé en 10 jours ? Un scénario a pu être écarté : celui d’un gouvernement avec le PS et la N-VA. Rudy Demotte avait été sans équivoque sur la Première : son parti ne formera pas de gouvernement avec la N-VA. Le PS récupère le zwarte piet mais reste incontournable . La rencontre secrète de mercredi entre Paul Magnette, président du PS et Bart De Wever, président de la N-VA, révélée par Le Soir, a cependant brouillé les pistes.

Selon des sources socialistes, il ne faut pas y voir le signe d’un réchauffement des relations entre les deux formations. La rencontre aurait eu lieu à la demande du bourgmestre d’Anvers et rien de concret n’en serait sorti.

La piste d’un arc-en-ciel élargi (PS, sp.a, MR, Open Vld, Groen, Ecolo et CD&V) constitue la possibilité principale d’aboutir à un accord.

Le problème reste le même. Il faut convaincre l’Open Vld, le MR et surtout le CD&V de lâcher la N-VA. Les chrétiens-démocrates flamands détiennent la clé pour former la turquoise-orange-rouge. Certaines sources regrettent que la situation ait trop peu avancé pour parvenir à un accord, qu’aucune proposition neuve n’ait été mise sur la table et qu’aucune réunion multilatérale n’ait été organisée entre les négociateurs des partis. Et le temps presse.

L’objectif n’était-il pas justement pour les informateurs de se convaincre eux-mêmes d’embarquer ?

"Ils ont réalisé un grand nombre de réunions bilatérales pour travailler les négociateurs au corps, épuiser certaines pistes, dégager les lignes rouges de ce qui pourrait convaincre les partis d’y aller", tempère une source libérale.

La position du CD&V reste plus que jamais la clé. Le parti refuse pour l’instant de se distancier de la N-VA. Les dossiers éthiques, le socio-économique, mais aussi le poste de Premier ministre, pèseront dans la balance.

L’élection interne à l’Open Vld constitue un autre élément pouvant compliquer la décision. Le parti est divisé.

Le MR, de son côté, a compris qu’un gouvernement avec le PS et la N-VA ne serait pas possible. Ce sera l’arc-en-ciel élargi ou les élections.

Le sondage de samedi dernier a toutefois jeté un solide coup de froid. Un revote serait catastrophique pour nombre des partis traditionnels. "Personne ne veut des élections, pourtant tout le monde s’y prépare. Les déclarations récentes, virulentes, ressemblent à des propos de campagne", note ce libéral.