Pour Vincent, 26 ans, les années de secondaire ne devraient plus être qu’un lointain souvenir. Pourtant, il admet faire régulièrement des cauchemars concernant ses dernières années d’école. "Je fais souvent des cauchemars dans lesquels je me retrouve en situation d’échec malgré mes efforts. Dans ces rêves, les professeurs me font comprendre que je ne vaux rien et me font redoubler sans arrêt. J’ai pourtant arrêté l’école il y a longtemps mais cette période continue à me hanter", confie-t-il.

