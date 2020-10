Le Covid-19 ne peut servir d’excuse pour des délits commis en 2019, estime le juge.

L’homme arrive seul dans la salle d’audience. Il vient expliquer devant le président et le procureur du Roi le déroulement du vol. " J’attendais le Thalys avec mon sac. J’ai regardé si le train arrivait. En me retournant, mon sac avait disparu. " Le récit est bref, le vol aussi. M. Jansens* n’est pas un habitué de la justice, ni des procédures. Il en oublierait presque de signer sa déposition. Il se rassied et désormais écoute, le dos bien droit et le regard curieux. Il découvre ceux qui lui ont volé son sac et son ordinateur, ce jour de septembre 2020 sur les quais internationaux de la gare de Bruxelles-Midi.