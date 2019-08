Parmi les sports les plus pratiqués chez les jeunes, on retrouve en tête de liste le football, le tennis et le basket-ball, avec une forte croissance ces dernières années pour le hockey.

Pour Michel Ouchinsky, médecin du sport basé à Uccle, il y a une corrélation certaine entre les résultats de nos équipes nationales et l’évolution du nombre de licenciés dans les différentes disciplines. "Les enfants s’identifient à ce qu’ils voient. On remarque qu’en athlé, en judo, en natation, en gym ou encore dans un sport confidentiel comme le taekwondo où on a une championne du monde ou pas loin, il y a un impact. C’est certainement impactant auprès des jeunes."

Et parmi les sports de plus en plus pratiqués chez nos jeunes, le CrossFit (une méthode d’entraînement physique) est en pleine émergence. "Dernièrement, le CrossFit est très à la mode, mais alors à la mode de la mode. C’est un sport en salle très apprécié dès l’âge de 14 ans, qui n’est pas dangereux mais qu’il faut encadrer. Au niveau des limites, elles sont de toute façon imposées par la nature", conclut-il.