Jean-Luc Crucke et le MR ne sont pas d'accords avec les mesures d'interdiction pour Noël. Afin de déterminer si les chiffres baissent, il voudrait analyser les eaux usées. Voici pourquoi.

Le gouvernement wallon a annoncé une prolongation du couvre-feu avec une exception pour Noël. C’est trop strict, alors que le MR réclamait des assouplissements si les chiffres le permettaient ?

"Ce que le parti demande, ce sont des études qui attestent de ce qu’on dit. Et tout le monde se comprendra mieux. Avoir des documents scientifiques pour dire : voilà où est la difficulté et voilà ce qui fait que ces mesures dures et difficiles doivent être prises. Je constate qu’on dispose d’un outil extraordinaire et pas suffisamment utilisé : l’analyse des eaux usées (NdlR : on peut détecter via les égouts si et dans quelle mesure la population d’une zone est contaminée, avant même une hausse du nombre de tests positifs au Covid-19)."

C’est-à-dire ?

"Je regarde les analyses de ce vendredi : on voit en Wallonie que les tendances sont à la baisse, bien que moins qu’elles ne l’ont été. Sauf à un endroit : la province de Luxembourg. Qu’a-t-on à côté ? Le Grand-Duché du Luxembourg, où tout est resté ouvert. Mais on ne peut pas garder les gens attachés à côté d’une chaise. Aujourd’hui, en Europe, les frontières n’existent plus. Quand les mesures ne sont pas harmonisées, cela créé des difficultés. Les mesures seront mieux comprises quand elles seront harmonisées. Tant qu’on ne le fait pas au niveau européen, on créé des malheureux, des gens qui ne comprennent pas pourquoi eux doivent fermer et pas d’autres."