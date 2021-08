Il s'agit essentiellement de huit communes, dont six en région liégeoise, lit-on jeudi dans les journaux de Sud Presse.

Pour les infrastructures sportives, l'étendue du dommage représente plus de 51 millions d'euros. Ce sont 71 communes touchées, 185 sites touchés, dont 115 sont inutilisables, a expliqué le ministre.

"Sur les 51 millions, on retrouve essentiellement les communes les plus touchées de la province de Liège : Chaudfontaine, Verviers, Theux, Limbourg, Pepinster, Trooz. Plus Durbuy et Rochefort", explique encore M. Crucke.