Masques, gel hydroalcoolique, plexiglas, QR code, cartes plastifiées, nappes et serviettes jetables, tout cela a un coût. "Et il ne faut pas oublier tout le temps que cela a pris et qu’on ne peut pas compter en argent. C’est du stress, de la réflexion, des heures de travail en plus", rappelle un restaurateur wallon.

Et désormais, le Covid Safe Ticket vise à laisser tomber toute une série de mesures. Et certains pensent déjà que tous les investissements réalisés l’ont été pour rien. "Il fallait bien rouvrir et les plexiglas et le gel ont bien servi. Mais ce qui m’inquiète le plus dans la mise en place du CST, c’est que cela entraîne de nouveaux coûts. Il va falloir investir dans une tablette pour contrôler les pass car c’est compliqué de le faire avec mon smartphone. Et si c’est un de mes employés qui doit le faire ? Il prend mon téléphone et mes coups de fil ? Ce sont à nouveau des centaines d’euros à dépenser…"

Et puis, il y a le fameux plan de ventilation dont on attend encore les détails. "J’espère qu’il ne faudra pas obligatoirement posséder un détecteur de CO2 car c’est aussi hors de prix !"