Après de longues discussions et malgré un rapport du Gems qui allait dans le sens d’une fermeture des boîtes de nuit pour un mois, le secteur peut souffler. Les mesures pour le monde de la nuit sont donc renforcées, avec un autotest négatif à présenter en plus du Covid Safe Ticket. Une mesure à laquelle tout le monde s’attendait mais qui n’était pas celle qui était prônée par les fédérations. " Nous défendions plutôt le CST des "2G" : gevaccineerd of geimmuniseerd (vacciné ou immunisé en néerlandais, NdlR), précise Lorenzo Serra, porte-parole de la Brussels By Night Federation. Les fédérations des trois Régions étaient d’accord pour proposer cela, comme le ministre Vandenbroucke d’ailleurs. "