Le plan Bpost Boost a donc pour but de remettre de nombreux profils sur le chemin de l’emploi. Stagiaire au mois de mars, Romain a obtenu un CDI en juillet. Devenu facteur dans la région de Visé, il ne pensait pas faire ce métier un jour. " J’ai fait des études dans le secteur du tourisme, et je suis parti vivre durant deux ans à la Côte d’Azur comme animateur dans un centre de vacances. J’ai dû rentrer en Belgique fin 2020 à cause de la crise, et il fallait que je trouve un boulot, raconte-t-il. C’est en m’inscrivant au Forem qu’on m’a proposé une formation via Bpost Boost et cela a bien fonctionné pour moi. "

(...)