Vingt ans après la réforme des polices, la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) organise ce 25 mai les états généraux de la police. Le but : que les acteurs concernés identifient les défis de la police et formulent des recommandations stratégiques qu’elle sera chargée de concrétiser.

Quel est l’objectif de ces états généraux de la police ?

"Vingt ans après la réforme des polices, c’est le moment de faire le bilan. Et préparer le futur. Le monde a changé en vingt ans, avec de nouveaux défis. Nous voulons ajuster la police aux nouveaux besoins, en particulier au niveau de la digitalisation et de la cybercriminalité. Mais aussi d’une police de proximité. On va écouter tous les acteurs, le terrain, les académiques, les études venues de l’international, dont Europol."