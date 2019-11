Mais d'où vient l'idée de cette campagne ?

Le concept de Bob est une idée qui vient de chez nous, en Belgique !

Bob qui signifie "Bewust onbeschonken bestuurder" c'est-à-dire "conducteur non alcoolisé conscient" en néerlandais, a vu le jour en 1995. Ce sont l'institut Vias, anciennement Institut Belge pour la Sécurité routière (l'IBSR), et les Brasseurs Belges qui ont unis leur force afin de mettre sur pied ce concept de sensibilisation pour plus de sécurité routière

Forte de son succès, la campagne Bob s'est exportée à l'étranger même si l'on ne retrouve pas Bob sous le même prénom. En France, par exemple on l'appelle Sam (pour capitaine de soirée). Au Luxembourg, on le nommera Raoul ou encore l'Ange en Suisse.