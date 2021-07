Une exposition au fioul de chauffage peut avoir des risques sur la santé et sur l’environnement. Des précautions s’imposent donc si vous avez du mazout dans votre cave ou dans votre jardin. Sur son site, le Service Public Wallon dresse une série de recommandations à suivre pour les personnes concernées.

Une brève exposition au mazout ne causera généralement pas de dommages à long terme, indique le site. Mais l’inhalation de vapeurs dans un espace clos peut entraîner des symptômes à court terme, tels que des maux de tête, des vertiges, des nausées, des irritations des yeux, de la gorge et du nez.

Le fait de ressentir une odeur de mazout ne signifie pas automatiquement qu’on est exposé à une concentration susceptible d’avoir des impacts sanitaires. À l’inverse, il est possible de s’accoutumer à des odeurs liées à des expositions débouchant sur des effets sur la santé.

Si des symptômes se manifestent, il faut s’éloigner de la source identifiée de vapeur. Si les symptômes persistent une fois éloignés de cette source, consultez un médecin, préconise le SPW Wallonie.

Si du fioul s’est répandu dans votre cave et que votre cave est encore sous eau, il le SPW Wallonie vous recommande de contacter directement votre assureur en évoquant particulièrement la problématique de la fuite de la cuve à mazout. Si la citerne contient encore du mazout contaminé par de l’eau, celle-ci doit également faire l’objet d’une vidange par un collecteur agréé pour la récupération de mazout. Et si la citerne présente des fuites, il est impératif, une fois son dégazage, sa vidange complète et son nettoyage réalisés, soit de faire réparer la citerne par un professionnel compétent soit de l’évacuer.

Les caves ne doivent en aucun cas être vidées de leur contenu en rejetant directement les eaux vers les égouts, les eaux de surface ou l’environnement proche. De tels comportements engendrent des pollutions importantes et constituent des infractions environnementales susceptibles d’être verbalisées. Dans tous les cas, aérez la cave en ayant recours si possible à une ventilation forcée (par exemple au moyen d’un ventilateur).