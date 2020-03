Aux quatre coins de la Wallonie, le coronavirus a fait des victimes. Voici leur visage.

“Un cœur en or s’est arrêté de battre”

© D.R.



L’émotion est encore vive pour les proches de Giancarlo Agostino Di Maria. Grand sportif, cet Ixellois de 41 ans est décédé du Covid-19 dimanche dernier. Il a été terrassé par le virus en cinq jours. C’était un homme au grand cœur, en parfaite santé, très apprécié par ceux qui avaient pu le croiser. Un hommage remarqué lui a été rendu par William Verstappen, un ami, sur Facebook. “Sicilien, il avait un tempérament chaud et revenait rarement sur une décision. Mais ceux qui avaient percé l’homme savaient qu’il avait le cœur sur la main”, écrit-il, dans un message où l’on apprend notamment que Giancarlo avait joué au football à l’Union Saint-Gilloise et qu’il s’était découvert une passion pour le théâtre. “Il avait peur. Il ne voulait pas mourir”, expliquait sa compagne Carla quand elle raconte le moment où Giancarlo a appris qu’il était positif. Quand il a été placé sous coma artificiel, Carla a continué à lui envoyer de nombreux messages en espérant qu’il se réveille. “Dimanche, sa sœur a téléphoné pour me dire qu’il était décédé. Pour moi, c’était le meilleur homme au monde. Respectueux, attentionné, compréhensif, ajoute-t-elle à HLN. J’ai tellement pleuré. Et je pleure encore tellement. Un cœur en or s’est arrêté de battre dimanche.”

Claudine, 58 ans, devait se marier l’an prochain

© D.R.



“J’ai l’impression que mon monde a disparu.” Ce sont les mots de Frédéric Dubois, 24 heures après le décès de sa compagne Claudine. La quinquagénaire avait été admise aux soins intensifs et placée sous respirateur. Dans la nuit de lundi à mardi, elle a rendu les armes, laissant des proches effondrés, qui ont assisté impuissants et à distance à la dégradation de son état de santé. “Ton sourire, tes blagues et tes rires resteront à jamais gravés dans ma mémoire”, écrit sa fille. “Tu t’es toujours sacrifiée inconditionnellement pour tes enfants et jamais dans la demi-mesure. Tu resteras une mère forte, inflexible, une battante”, écrit son fils.

Frédéric Dubois a, quant à lui, tenu à remercier sa compagne pour les cinq années partagées ensemble. Le couple aurait dû se marier prochainement.

Daniel Dumont, figure de la communauté LGBTQI +

© D.R.



Originaire du Hainaut, Daniel Dumont était une figure très connue du milieu gay bruxellois. Ce passionné de cuir et de fétichisme est décédé dans la nuit de dimanche à lundi dernier des suites du Covid-19. Il était âgé de 61 ans. Transféré à l’hôpital le vendredi, il avait été plongé dans un coma artificiel et mis sous assistance respiratoire. Durant plusieurs années, il occupait le poste de secrétaire de la Confédération européenne des motocyclistes (ECMC). Cet organisme organise l’élection de Mister Leather Europe. De nombreux clubs, associations, etc. lui ont rendu un vibrant hommage le week-end dernier.

Christian Duhayon mettait de la couleur dans la vie des gens

© D.R.



Tous disent de lui que son érudition n’avait d’égale que sa simplicité. “À 72 ans, Christian était toujours très impliqué dans la vie du Rotary Club de Comines-Warneton. Chimiste de renom, il a consacré sa vie professionnelle à la conception de pigments pour l’industrie textile et mettait de la couleur dans la vie des gens”, évoque Chantal Vandenbroucke, en gardant le souvenir du jeune acteur de la troupe théâtrale du village se produisant à l’Hostellerie de la place à Ploegsteert. Emporté brutalement par le coronavirus, jeudi dernier, Christian n’a pas pu recevoir le dernier hommage de ses amis.

Jean Demolder, fidèle serviteur du FC Stockel

© D.R.



Jean Demolder est décédé au début de la semaine. Âgé de 78 ans, il a passé de nombreuses années au Royal Olympic Football Club Stockel (P1). Durant plus de dix saisons, il occupa le poste de délégué de l’équipe première du club de Woluwe-Saint-Pierre. “Le Royal Olympic Football Club Stockel a le profond regret de vous annoncer le décès de Jean Demolder qui fut durant de longues années délégué de notre équipe première et qui fut un supporter de la famille verte et blanche jusqu’au bout, annonce le club sur son site. Le comité, le staff, les joueurs et les supporters présentent à la famille leurs plus sincères condoléances. Nos pensées vous accompagnent vous et votre famille pendant cette période douloureuse. Jean, tu seras éternellement dans le cœur du club.”

Nicolas, un Fléronnais de 84 ans, s’est éteint

© D.R.



Jeudi dernier, Nicolas, un Fléronnais de 84 ans très impliqué dans la vie de sa commune, s’est éteint, après avoir été contaminé par le virus du Covid-19. L’homme était secrétaire du club de net volley senior de sa commune. Sur Facebook, le Centre sportif de Fléron lui rend hommage au travers d’une publication dans laquelle on peut lire “Nicolas était pour nous un ami, presque un collègue…. Nous ne soulignerons jamais assez son dévouement pour le sport à Fléron. Tes rires, ta sympathie, ta gentillesse, ta franchise… vont nous manquer énormément”.

André Roiseux avait 66 ans

© D.R.



Le président de la chambre de commerce et d’industrie du Luxembourg belge, André Roiseux, 66 ans, est décédé le 22 mars, victime du coronavirus. Ce drame a touché l’ensemble du conseil d’administration, la directrice, avec laquelle il formait depuis de nombreuses années un vrai tandem au service de l’institution, et toute l’équipe, qui lui faisait entièrement confiance. “

Nous nous souviendrons de sa jovialité exceptionnelle, de sa verve et de son humour dans les relations. Il a été un excellent président, toujours prêt à s’investir pour les patrons et le Luxembourg belge”, a réagi la chambre de commerce dans un communiqué.