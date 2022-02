L’actuelle ministre des Affaires étrangères pourrait devenir secrétaire générale de l’Otan.

Après Paul-Henri Spaak et Willy Claes, le nom de Sophie Wilmès allongera-t-il la liste des personnalités belges ayant pris la tête de l’Otan ? La ministre des Affaires étrangères et vice-Première ministre MR figure sur la short list des candidats les plus solides pour prendre la succession du Norvégien Jens Stoltenberg en décembre. Pour l’instant, l’ancienne Première ministre ne se livre à aucun commentaire sur son possible avenir.

Devenir secrétaire générale de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord dans un contexte géopolitique électrisé par les tensions entre le bloc occidental et la Russie n’est pas une mince affaire. Sophie Wilmès a toutefois accumulé une expérience appréciable dans la gestion de crise.

Depuis le "16", à la tête d’un gouvernement minoritaire, elle avait dû affronter la première vague de la pandémie et mettre en place, dans l’urgence et l’incertitude, une réponse sanitaire forte. Par ailleurs, la Première ministre avait pu étoffer son carnet d’adresses. À partir d’octobre 2020, depuis la rue des Petits Carmes à Bruxelles, le siège de la diplomatie belge, elle a poursuivi le patient tissage de la toile de son réseau.