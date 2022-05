Dans les négociations qui ralentissent le gouvernement, on évoque souvent le clivage gauche-droite et l’impossible entente entre bleus et rouges.

Mais une autre ligne de fracture s’exprime en Conseil des ministres et par presse interposée. Entre la branche verte et la branche bleue, on se tiraille, sur le nucléaire bien sûr, mais maintenant aussi sur l’armement. Lundi soir, en kern, le Premier ministre est revenu sur la part du budget qui doit être dédiée à la Défense. La discussion s’est ouverte sur les conditions dans lesquelles une hausse des investissements militaires pouvait être considérée et chaque parti a pu défendre ses positions. Comme prévu, aucune décision n’a été prise et le sujet reviendra sur la table du Conseil des ministres la semaine prochaine.