Le syndicat CGSP-Cheminots de Bruxelles dénonce le fait qu'aucune bouteille d'eau fraîche ne soit distribuée aux cheminots. Une action a été menée ce lundi afin de sensibiliser la direction.

Si vous voyagez en train, vous aurez l’occasion de les apercevoir avec leur tenue jaune fluo aux abords du rail. Les poseurs de voies d’Infrabel travaillent de jour comme de nuit et par tous les temps. Et leur rôle est essentiel au maintien de la sécurité ferroviaire.

"Avec la chaleur, on doit vérifier en permanence l'état du rail qui risque de se dilater (ce qu'on appelle le "serpentage") et donc de provoquer le déraillement d'un train à cause de la voie qui peut se déplacer. On doit être très attentif. Parfois, il arrive qu'on doive rester plus longtemps et travailler jusqu'à 19 heures comme la semaine dernière avec la canicule", témoigne un chef d'équipe d'Infrabel. Les rails étant sensibles aux températures très élevées comme aux importantes vagues de froid, ils peuvent en effet se dilater lors de ces périodes.

