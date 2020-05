Comment les étudiants vivent-ils cette fin d’année ? Mal, dit le sondage de la Fédération des étudiants francophones. La ministre Glatigny comprend et rassure. Mais ses constats diffèrent.

Je me sens abandonnée, j’ai de moins en moins de choses auxquelles m’accrocher et ça pèse trop lourd", avoue Laure (1). "Personnellement je suis à bout, personne ne prend notre situation en compte, ni l’école ni le gouvernement", confie Germain (1).

À l’heure qu’il est dans l’enseignement supérieur, plus d’un étudiant sur cinq a décroché, dont Laure et Germain. Ce chiffre figure en tout cas dans les conclusions du sondage lancé par la Fef (la Fédération des étudiants francophones), le 28 avril. L’enquête n’est pas exhaustive : seuls ceux qui le souhaitent y répondent. N’empêche. Un grand mal-être se dégage des 6 300 réponses reçues (3 893 des hautes écoles, 2 127 des universités et 277 des écoles supérieures des arts) en huit jours.