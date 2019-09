Dans le cadre de la plus grande vague de répression contre les intrusions sur les voies menée en ce moment, une action de contrôle dirigée conjointement par la Police fédérale et par Securail était organisée au passage à niveau dit "de Basse-Wavre" ce jeudi matin.

"Je fais ça tous les matins. J'ai pas le temps, je suis pressé et je dois être au boulot à l'aube". Paul* vient tout juste de traverser un passage à niveau à proximité de la Gare de Basse-Wavre alors que le feu était encore rouge et les barrières pas encore totalement levées.

S'il ne se doute visiblement pas qu'il vient de risquer sa vie pour gagner quelques minutes, l'amende de 300 euros qu'il vient de recevoir (dans le cadre de la loi de novembre 2018 relative aux amendes administratives sur le rail) pourrait bien le faire réflechir à deux fois la prochaine fois qu'il se présentera devant un passage à niveau.

Si Infrabel ne cesse de mener des campagnes de sensibilisation pour rappeler les risques liés aux comportements dangereux aux abords du rail, les faits restent dramatiquement élevés. En effet, selon des chiffres fournis par Infrabel, 33 incidents à un passage à niveau ont été rapportés sur le réseau ferroviaire belge cette année. Et on dénombre, depuis janvier, 6 morts, 4 blessés graves et 10 blessés légers (contre 3 morts en 2018 à la même époque).