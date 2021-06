Dès ce samedi, découvrez notre série en cinq épisodes, publiés tous les week-ends jusqu’au 4 juillet, sur les coulisses de la crise sanitaire inédite que nous traversons. Nos journalistes vous emmèneront dans les couloirs du pouvoir, là où les experts ont été consultés et là où les lobbies se sont imposés. Ils y ont confronté leurs analyses et opinions. Rarement de telles pressions scientifiques, économiques, sociales et médiatiques ont pesé sur les femmes et hommes aux commandes du pays et des entités fédérées.

Au fil des mois, des personnalités se sont révélées, des ambitions et jalousies aussi, alors que d’autres étaient pointées du doigt pour leur négligence, leur amateurisme ou leur communication chaotique. Cette crise sanitaire historique a contraint des ministres régionaux, communautaires et fédéraux – aux intérêts divergents et aux couleurs politiques difficilement compatibles – à chercher des compromis, parfois dans la douleur, souvent dans l’urgence ou la précipitation. La Dernière Heure se penchera aussi sur la course au vaccin et la bataille de la Commission européenne pour accélérer le travail des firmes pharmaceutiques, avec les crispations et rebondissements que l’on a pu suivre, tel un feuilleton.

Episode 1 : Comment les lobbies ont tout fait pour gagner l’oreille du pouvoir