Près de 30 % des habitants de la capitale n’ont pas de médecin généraliste attitré et ne savent donc pas à qui s’adresser en cas de besoin ou de question sur leur santé.

C’est en partant de ce constat assez lourd que la ligne d’appel téléphonique 1710 a été mise sur pied en mars dernier, afin de répondre aux interrogations de la population au sujet du coronavirus mais aussi au sujet de leur santé en général. La DH a pu se rendre dans les locaux où les appels sont traités par une tournante de médecins volontaires.

"La majorité des gens qui nous téléphonent ont besoin d’être rassurés. On fait en sorte qu’après les avoir eues au téléphone les personnes repartent toutes avec le contact d’un médecin généraliste qui se trouve à proximité de leur habitation et qu’elles peuvent appeler en cas de besoin. Le but de la ligne est de faire en sorte que les gens ne doivent nous appeler qu’une seule fois et évitent de se rendre aux urgences, afin que ces services ne soient pas débordés. Elle permet aussi de faire en sorte que les personnes puissent être suivies régulièrement par un médecin traitant", explique Laeticia Marlier, médecin généraliste et écoutante.