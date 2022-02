Le quotidien des hôpitaux retrouve une certaine normalité après deux ans de pandémie. " On est à présent dans une situation qui n’est pas plus compliquée qu’une épidémie de grippe, raconte Philippe El Haddad, directeur général médical du Chirec, à Bruxelles. Le variant Omicron (qui est largement dominant dans les contaminations, NdlR) est moins virulent que le variant Delta ou les précédents. On n’a plus de gros problèmes avec les malades du Covid."

Sur ses trois sites, le Chirec recense une petite soixantaine de patients positifs au Covid, mais la moitié seulement sont hospitalisés pour cette raison-là (les autres ont été admis pour une autre raison et ont ensuite été testés positifs).

(...)