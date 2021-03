Mercredi, pour la première fois depuis le début de la crise du coronavirus, Pierre et Pascale ont pu rendre visite à Maggy, la maman de Pierre, dans sa maison de repos et en toute décontraction. Finies les visites au parloir, où la distance est telle qu’on ne parvient pas à entendre la personne qu’on vient voir. Finis aussi les rendez-vous minutés et régentés par des règles sanitaires strictes. Grâce à la vaccination, les seniors et leurs familles peuvent à nouveau se voir et se serrer dans les bras pour le plus grand plaisir de tous.

"Je suis heureux de pouvoir à nouveau câliner ma maman après tout ce temps. Avant ça, je ne pouvais la voir que dans une sorte de parloir à trois mètres de distance où elle pouvait à peine m’entendre. Je suis aussi heureux de pouvoir venir avec mon épouse qui n’a pas pu la voir depuis six mois. Pendant plusieurs mois, il n’y a que ses quatre enfants qui ont pu venir", explique Pierre.