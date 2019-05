Aux abords de la gare de Bertrix, des pompiers sont sur le rail et occupés à sécuriser la voie ferrée en s’assurant qu’il n’y a plus de courant électrique sur la caténaire.

Si ce n’est qu’un exercice organisé ce mardi, en collaboration avec Infrabel, le gestionnaire du réseau ferroviaire, la formation leur permettra progressivement d’intervenir directement lors d’interventions d’urgence sur le rail. Et pour s’assurer que le court-circuit a bien été effectué, les hommes du feu utilisent une perche haute de six mètres. "Le courant est déjà coupé. La perche a pour but de faire un court-circuit entre le rail et la caténaire. Donc, s’il y a une ré-alimentation accidentelle ou un autre souci, cela permet de tout couper. Des disjoncteurs mettent tout à la terre. C’est pour avoir une preuve que tout est bien court-circuité, ce qui sécurise donc les lieux et confère plus de confiance aux pompiers qui interviennent sur le terrain", explique Benoît Pierret, sous-chef de secteur à Jemelle.

(...)