Après trois vagues de patients Covid et des mois de stress et de pression intense, la tension retombe peu à peu dans nos hôpitaux. S’il reste encore quelques admissions hebdomadaires, les soignants commencent à souffler.

En tout cas pour les soins Covid qui se font de plus en plus rares. "Je crois que ça faisait longtemps que je n’avais pas vu mon collègue infirmier s’ennuyer royalement comme ce matin", glisse Catherine Rousseau, infirmière à l’hôpital d’Etterbeek-Ixelles. Ce site des hôpitaux Iris-Sud (HIS) ne compte d’ailleurs aucun patient Covid ce vendredi dans son unité de soins intensifs. "À ce stade, nous avons deux patients sur tous nos sites (vingt et un lits au total aux soins intensifs). On sent que la vague est passée et que la vaccination fait son effet. On a une espèce de fond d’entretien avec toujours un ou deux patients voire quatre sur nos vingt et un lits, on était encore à sept lits occupés en soins intensifs la semaine dernière. On prend d’ailleurs parfois plus tôt les patients car il n’y a pas de pression au niveau des lits", indique le Dr Sarah Heenen, cheffe du service des soins intensifs à HIS.

Dans cette unité malmenée par une charge de travail rendue infernale au rythme des arrivées de patients Covid dans des états lourds, le personnel soignant est aujourd’hui partagé entre soulagement et colère.