Delhaize a ouvert des magasins temporaires destinés à tous les collaborateurs de ses centres de distribution de Zellik et Ninove, pour les aider à faire leurs courses de base malgré les circonstances exceptionnelles auxquelles ils sont confrontés.

Pour répondre aux besoins de ses clients en cette période de crise sanitaire, Delhaize a dû revoir sa manière de fonctionner et augmenter l'activité de ses centres distribution, notamment en ajoutant des shifts à l'horaire de ses employés, qui travaillent jour et nuit pour fournir les grandes surfaces de la chaîne.

Il était donc tout à fait normal pour l'enseigne de grande distribution de faciliter quelque peu le quotidien de ses collaborateurs, en leur permettant de faire leurs courses de base directement sur leur lieu de travail. Tous les préparateurs, techniciens internes et chauffeurs de la marque au Lion ont donc maintenant des produits de première utilité à leur disposition dans les entrepôts, notamment du riz, du sucre et du papier toilette et peuvent se servir comme au magasin, précise Delhaize.