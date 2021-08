Le ténor du barreau Daniel Spreutels se met à table.

Riche d’une carrière exceptionnelle de rencontres, de confidences, d’anecdotes croustillantes et de dossiers traités dans le secret de son cabinet, mais qu’attend-il pour écrire ses mémoires ?

"Eh eh, pourquoi pas", répond, énigmatique, Daniel Spreutels. Le célèbre pénaliste est blessé au front quand il nous reçoit, l’autre jour, dans son cabinet. Dany Spreutels vient de se prendre le coin d’une armoire, et c’est visiblement douloureux.

Son cabinet, avenue Eugène Ysaye, n’est pas situé loin du stade du Sporting, ce club dont il a été le conseil pendant plus de trente ans. Le bail n’a pas empêché Marc Coucke de mettre fin à la collaboration par un coup de fil long d’une minute et demi.

Entretien sans concession avec ce grand monsieur du barreau que personne au palais n’appelle autrement que Dany ; qui a failli plus d’une fois entrer en politique, chez les libéraux, mais n’a jamais regretté d’avoir refusé ; qui concède des regrets mais jubile d’être un vrai privilégié. Lance des fleurs à ses confrères, en tête desquels Nathalie Gallant. Et n’est pas près, à 72 ans, de déposer la robe et l’épitoge.