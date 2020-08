Les préformateurs Magnette et De Wever soumettent ce mercredi une nouvelle note de travail aux verts. Les libéraux attendent.

Il y a des signes qui ne trompent pas, diront certains. Il y a en tout cas des faits, peu anodins, qui témoignent d’une atmosphère politique on ne peut plus tendue. Tout l’enjeu du moment est en fait de (sa)voir quel sera le premier parti à commettre une erreur stratégique impardonnable. Le Mouvement réformateur, parti de l’actuelle Première ministre, est dans ses petits souliers ces dernières heures. Le duo Paul Magnette-Bart De Wever rencontre une nouvelle fois ce mercredi Groen et Écolo dans le but de les convaincre de s’asseoir à la table des négociations fédérales. Une nouvelle note de travail sera ainsi soumise aux verts.