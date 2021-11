Tout est mis en place pour éviter les retards et avoir le meilleur rendement possible.

Les fêtes de fin d’année approchent, et il s’agit bien sûr d’une période folle pour bpost. Et avec le Black Friday qui est entré dans les mœurs en Belgique, tout commence un peu plus tôt. Après une fin d’année 2020 de tous les records, bpost se prépare donc au rush de fin d’année et veut parer à toute éventualité. " L’idée générale est que, grâce à une planification méticuleuse, nous aurons peut-être moins de volume qu’en pleine fermeture l’année dernière, mais une rentabilité plus élevée ", résume Laura Cerrada Crespo, porte-parole de bpost.