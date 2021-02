Après neuf ans d’exposition maximale, l’ex-ministre veut se consacrer à sa famille.

Vous vous êtes mise en retrait de la gestion du Covid. Comment gère-t-on une telle crise avec la profusion de médias, d’experts et surtout les réseaux sociaux ?

"Avant, c’était beaucoup plus simple. Il n’y avait que les journaux, la TV et la radio. Maintenant, avec les réseaux sociaux, on peut avoir de petites crises à chaque moment de la journée, du soir, du week-end… On reçoit des commentaires de faux comptes très impolis et non fondés. [...]"