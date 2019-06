Tant dans les aéroports qu'à la gare de Bruxelles-Midi, la police a intercepté l'an dernier davantage de personnes en possession de faux papiers d'identité.

Elle estime que la sécurisation des papiers d'identité et des procédures peut être améliorée, rapporte De Tijd mardi. La majeure partie des faux papiers a été détectée dans les aéroports. La police aéroportuaire a saisi 1.637 documents l'an passé, soit davantage qu'en 2017 (1.356) et 2016 (1.435). Souvent (768 cas), il s'agissait de papiers falsifiés.

A la gare de Bruxelles-Midi, la police des chemins de fer a aussi intercepté l'an passé davantage de voyageurs internationaux avec des documents d'identité frauduleux, soit 152 personnes contre 125 en 2017.

Dans le reste du pays, 1.138 faux papiers ont aussi été découverts, dont 493 faux passeports et 645 fausses cartes d'identité.

Ces documents sont pourtant au fil des années de mieux en mieux sécurisés. L'empreinte digitale devrait aussi venir compléter les informations reprises sur la puce électronique des cartes d'identité en fin de cette année. "Mais nous pouvons encore renforcer la sécurité physique et électronique des documents d'identité et de voyage", estime Sandra Eyschen, la porte-parole de la police fédérale. "Les procédures pour la délivrance de ces documents peuvent aussi être renforcées et améliorées. Les connaissances sur les fraudes et l'échange d'informations entre la police et ses partenaires externes également".