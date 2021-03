David Clarinvalmais la tendance n’est pas positive.

Le secteur Horeca manifeste ce lundi pour réclamer des perspectives. Quel regard portez-vous sur l'année écoulée ?

“Je suis un des trois seuls ministres à avoir vécu toute cette crise depuis le début, avec Sophie Wilmès et Alexander De Croo. Je mesure les changements qui se sont installés dans toute la société, mais surtout pour ces différents secteurs industriels. On arrive à une situation de détresse interpellante. J’ai fait le maximum pour donner des perspectives et obtenir des délais de réouverture plus offensifs. D’autres ministres et virologues se sont montrés plus défensifs…