Selon le vice-Premier, le MR doit batailler pour laisser sa trace dans les décisions gouvernementales.

Le gouvernement fédéral est diminué d’une tête libérale depuis le retrait temporaire de Sophie Wilmès des affaires politiques. C’est un acteur en moins dans l’équilibre délicat qui régit les négociations au sein de la Vivaldi, négociations souvent freinées par le clivage gauche-droite. Aujourd’hui, le gouvernement compte cinq élus de droite (2 MR et 3 Open VLD) contre 11 élus de gauche (4 PS, 2 Vooruit, 3 Ecolo et 2 Groen) et deux élus de centre droit (CD&V). Cet éclatement des sensibilités se ressent dans "toute une série de dossiers sur lesquels les différences de positionnements sont notables", reconnaît David Clarinval, mais cela n’empêche pas le travail d’être accompli.

