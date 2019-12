"La priorité, aujourd'hui, est de donner au pays un gouvernement de plein exercice. Dans ce cadre, la responsabilité première est de réunir le PS et la NV-A autour de la table des informateurs pour comprendre ce qui n'a jusqu'ici pas permis aux deux plus grands partis de s'engager dans la voie d'une solution", précise samedi le ministre du Budget, David Clarinval, alors que les contacts avec les informateurs doivent se poursuivre ce week-end.

Dans une interview accordée à La Libre Belgique, ce dernier avait auparavant affirmé que pour la formation d'un gouvernement fédéral, "ce sera l'arc-en-ciel avec le CD&V ou de nouvelles élections". "Je veux rappeler qu'il y a une multitude de coalitions possibles même si certaines ont été jusqu'ici plus étudiée que d'autres. Il faut rester ouvert à toute option pouvant apporter une solution", nuance-t-il désormais en assurant que "les élections seraient une hypothèse de renoncement et un risque très important de déboucher sur une impasse". "L'important pour le MR, c'est le projet de fond et nous ne nous enfermons pas dans une formule préétablie. Il faut des acquis forts sur le pouvoir d'achat, progresser fortement en matière de développement durable et assurer le respect de l'autorité de l'Etat", conclut-il.