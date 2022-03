Les prévisions météo annonçaient jusqu'à 18 degrés dans le centre ce mercredi . Finalement, on est loin du compte. Cette après-midi le météorologue de l'IRM David Dehenauw avouait que le thermostat indiquait 5 degrés en moins que les 19 maximum qu'il avait prédis., a-t-il ainsi partagé sur Twitter.

Dans une autre publication, il s'est étonné de "n'avoir jamais vu ça dans sa carrière".

Il l'a cependant expliqué par le passage ce mercredi du nuage de sable du Sahara sur notre pays ( qui expliquait la couleur jaunâtre du ciel aujourd'hui). "Il peut y avoir tellement de sable dans le ciel que non seulement la densité optique des nuages est plus grande (ce qui signifie que moins de soleil peut briller), mais aussi que la formation de davantage de nuages est favorisée", a expliqué David Dehenaux sur Twitter. Résultat : "Les températures sont inférieures d'environ 5 degrés aux prévisions." C'est exceptionnel parce que lors de tels événements, l'expert explique que les ordinateurs météo (et donc les météorologues) tiennent compte de la concentration moyenne de sable dans l'air. Et avec cette dernière, "des études antérieures indiquent des différences de plus ou moins 1 degré".





Pour le scientifique, ces observations donnent ainsi matière à réflexion pour de nombreuses discussions scientifiques. Il conclut sur un ton plus léger : "Le météorologue propose, la nature dispose!"