Que pensez-vous du projet de la Ligue pour les droits de l’enfant ?

"Les discriminations existent depuis toujours envers les élèves qui sont un peu différents : ceux qui portent des lunettes, qui louchent, qui sont habillés d’une manière originale ou démodée ou encore les enfants qui sont efféminés, sans forcément être attirés par les garçons… Tous ces jeunes sont des cibles potentielles pour des harceleurs. Moi-même je recevais des claques quand je suis arrivé en première secondaire. C’est une période où beaucoup de changements s’opèrent, les hormones changent et on passe de l’enfance à l’adolescence très rapidement. L’école peut être une période très difficile pour tous les enfants qui ne correspondent pas à la norme et je trouve qu’il est important que la sensibilisation et le respect des différences soient enseignés à l’école.

Partagez-vous leur constat à propos de l’augmentation de l’homophobie en Belgique ?

"Les médias ont joué un rôle important dans la lutte pour les droits des LGBTQI +. On en voit beaucoup plus qu’avant dans les émissions de télévision, dans les films et les séries et ça a certainement un impact positif. L’homosexualité est de moins en moins taboue, pour les jeunes en tout cas, voir des couples homosexuels dans une série n’est plus du tout considéré comme choquant. C’est tout simplement normal. J’ai l’impression qu’on va dans la bonne direction."

Quel message voudriez-vous faire passer aux enfants LGBT qui sont victimes de harcèlement à l’école ?

"Les personnes qui sont jugées marginales et doivent lutter contre des agressions quand elles sont petites deviennent souvent des personnes plus intéressantes et plus fortes que les autres. Souvent, ce sont des personnes créatives et sensibles qui réaliseront de grandes choses."