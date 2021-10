David Rodriguez, suivi par une population plus grande que celle de la Belgique sur ce réseau social en vogue, est le tiktokeur belge numéro 1. Décryptage du phénomène.

Davidy, Maliciadorable, Dylhan Fat (en Belgique), Lea Elui Ginet, Tibo in Shape, Berywan (en France) ou encore Addison Ray Easterling, Khaby Lame et Charli D’Amelio (à l’international), leurs noms ne vous disent rien et vous ignorez sans doute tout d’eux et pourtant vos enfants vous en parlent tous les jours de ces stars - parfois mondiale - de la vidéo sur TikTok, le réseau social le plus téléchargé du globe (devant Facebook !). "Heureusement et malheureusement, ce sont un peu les réseaux sociaux qui, aujourd’hui, prennent le dessus sur les médias télévisés, confesse David Rodriguez", aka Davidy, Bruxellois de 26 ans qui se destinait à être criminologue (il a fait des études en droit) à la base et qui a travaillé en tant que vendeur de produits de beauté. "J’ai arrêté suite au Covid, mais je voulais vraiment faire dans l’aide à la clientèle et me vendre aux gens. Durant le confinement, je m’ennuyais. J’ai alors tenté TikTok car je trouvais ça sympa. Ce fut donc un déclic sans le vouloir." La suite ? Son personnage loufoque (qui parle anglais avec un accent de Français à couper au couteau), Kevin. À savoir son alter ego, né lorsqu’il bossait dans son magasin. "J’avais des crises d’angoisse très fortes. Devant une cliente, j’ai eu une crise de panique où j’ai cru que j’allais m’évanouir. Je n’ai rien dit, je me suis couché pour avoir le froid du sol sur moi et me réveiller un peu. Là, je me suis inventé Kevin dans ma tête, cet enfant un peu naïf qui me disait : ne t’inquiète pas, tu ne vas pas mourir. Il me calmait. C’est un peu mon héros, je lui parle tous les jours. Même ma maman, je la rends folle (rire) !"

En cumulant Instagram (1 million) et vos deux comptes TikTok, un en français et l’autre en anglais (7,8 M et 2,2 M), vous êtes suivi par autant de personnes que la population belge.

"Oh mon Dieu… mais il ne faut pas faire ça (sourire). Mais oui, c’est vrai, c’est dingue… Je ne m’en rends pas compte. Mes abonnés existent, d’autant plus que je fais des lives avec eux mais j’ai surtout l’impression que je me parle à moi-même. Car ce n’est qu’un écran. On m’accoste dans la rue mais j’avoue que ce qui est bien chez nous, c’est qu’il y a un certain respect. Les gens ne viennent pas trop quand je suis avec des amis. Seul, oui, et je leur réponds avec plaisir."

Avec une telle communauté et un rendement de 5 vidéos par jour en moyenne, êtes-vous conscient de l’influence que vous avez sur votre communauté ?

...