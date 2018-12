Qui dit nouvelle année dit inévitablement… feu d’artifice ! Le passage de 2018 à 2019 ne dérogera pas à la règle et les amateurs de ces explosions de couleurs auront l’embarras du choix.

Les vacanciers qui décident de fêter le passage à l’an neuf à la mer du Nord pourront apprécier un spectable flamboyant à Middelkerke, Westende, Ostende ou Saint-Idesbald.

Quant aux Bruxellois, ils ne manqueront pas le traditionnel feu d’artifice du Heysel. Celui-ci sera tiré depuis le pied du Palais 5 à minuit, et durera environ vingt minutes. La fête reprendra ensuite et se poursuivra jusqu’à 1 heure. Les fêtards bruxellois les plus impatients pourront se rendre au pied de l’Atomium dès 21 h 30 pour apprécier un DJ set de musiques contemporaines et plus anciennes. Dès 22 h 30, les curieux pourront apprécier le spectacle aérien et féerique Pedaleando Hacia el Cielo, concocté par la compagnie anversoise Theater Tol, qui avait déjà animé la Saint-Sylvestre de 2017.

(...)