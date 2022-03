La Belgique consacrera, en plus des efforts budgétaires déjà revus à la hausse, un milliard d'euros supplémentaires à la Défense au cours de cette législature, a annoncé jeudi le Premier ministre Alexander De Croo, en marge d'un sommet extraordinaire de l'Otan convoqué à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

"Hier (mercredi) le gouvernement (en fait le comité ministériel restreint, qui rassemble les principaux ministres de l'exécutif fédéral, ndlr) a décidé de consacrer un milliard d'euros" de plus à la Défense pour la période 2022-2025, en plus des investissements à hauteur de dix milliards d'euros décidés fin janvier.

"C'est une hausse de 10%" qui servira notamment à augmenter le niveau de préparation et de réactivité de la Défense, a ajouté le Premier ministre lors d'une conférence de presse au siège de l'Otan, en compagnie de ses ministres des Affaires étrangères et de la Défense, Sophie Wilmès et Ludivine Dedonder.