Les enfants et les jeunes qui souhaitent être vaccinés contre le coronavirus seront également vaccinés. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre Alexander De Croo (Open Vld) dans le programme d'information pour les jeunes "Karrewiet" de la VRT. Il ne donne pas de date exacte, mais ce sera après l'été au plus tôt.

La vaccinologue Isabel Leroux-Roels prévoit que les jeunes de 12 à 17 ans pourront se faire vacciner vers la fin de l'année. Les enfants plus jeunes devront patienter jusqu'en 2022.

Lors de cette émission, De Croo a été questionné par les plus jeunes. La question la plus souvent posée était de savoir si les enfants seront également vaccinés. "Vous recevrez également un vaccin, mais aujourd'hui vous êtes les moins vulnérables. Nous allons d'abord vacciner les personnes les plus susceptibles de tomber malades, mais à terme, nous allons aussi vacciner les enfants", a répondu le Premier ministre.