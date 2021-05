L'alerte est en vigueur de vendredi 15h00 à samedi 17h00. L'IRM s'attend vendredi après-midi et en soirée à des rafales de vent de 90km/h voire plus le long du littoral, de 80 km/h en bord de mer et de 70 km/h sur l'ouest et le centre du pays.

Samedi matin, les vents soutenus se décaleront vers le centre puis l'est du pays avec des rafales de 70 à 80 km/h. En cours d'après-midi, le vent s'orientera entre l'ouest et le sud-ouest et redeviendra progressivement modéré, selon les dernières prévisions de l'IRM.

L'avertissement vaut pour toutes les provinces du pays.