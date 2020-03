Plus d'un millier de wagons, de locomotives et véhicules motorisés de la SNCB semblent contenir de l'amiante, rapporte De Tijd mardi.

La compagnie ferroviaire veut vendre la plupart des véhicules concernés. Le département technique de la SNCB cherche des candidats à l'achat de plus de 500 wagons du modèle M4. La société ferroviaire souhaite se débarrasser de ce matériel roulant d'ici 2023. L'inconvénient est que les véhicules concernés "contiennent une quantité limité d'amiante" et peuvent aussi contenir la substance nocive Chrome-6 dans la peinture sous le wagon et sur le toit. Ces informations figurent dans un document disponible pour les candidats à l'achat.

La SNCB répertorie 1.152 véhicules concernés par l'amiante, selon une réponse du ministre de la Mobilité François Bellot (MR) formulée à l'adresse du député Joris Vandenbroucke (sp.a).

M. Bellot dresse une liste de 720 wagons, 193 locomotives et 239 véhicules motorisés contenant de l'amiante. Soit près de la moitié de la flotte de la SNCB. Il s'agit principalement d'appareils construits dans les années 80 qui sont encore en circulation mais devraient bientôt disparaitre.